До реалізації формули миру вже долучилися 63 країни, - Зеленський

До обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
"Щотижня ми додаємо дипломатичні команди, нові країни до спільної глобальної роботи (щодо формули миру - ред.). На сьогодні 63 держави на рівні послів уже приєдналися", - заявив він.
Зеленський додав, що Нідерланди долучилися до формули миру одними з перших.
Українська формула миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів:
Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.
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