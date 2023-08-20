К реализации формулы мира уже присоединились 63 страны, - Зеленский

К обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Каждую неделю мы добавляем дипломатические команды, новые страны к совместной глобальной работе (по формуле мира - ред.). На сегодня 63 государства на уровне послов уже присоединились", - заявил он.
Зеленский добавил, что Нидерланды присоединились к формуле мира одними из первых.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает 10 пунктов:
Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.
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