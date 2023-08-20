К реализации формулы мира уже присоединились 63 страны, - Зеленский

"Каждую неделю мы добавляем дипломатические команды, новые страны к совместной глобальной работе (по формуле мира - ред.). На сегодня 63 государства на уровне послов уже присоединились", - заявил он.

Зеленский добавил, что Нидерланды присоединились к формуле мира одними из первых.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);

продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);

энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);

освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");

выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля Украины над всеми участками государственной границы с Россией);

справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);

экоцид, потребность немедленной защиты природы;

недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);

фиксация окончания войны.

Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.

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