Реализация "референдума" на Донбассе лежит за пределами Конституции, - Тука

Тука сомневается в достоверности информации о предложении Путина Трампу провести на Донбассе референдум

Проведение "референдума" на Донбассе, как это предложил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, не предусмотрено Конституцией Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутрішньопереміщених человек Георгий Тука.

По его словам, реализация идеи референдума на Донбассе лежит вне Конституции Украины.

"Кто-то где-то кому-то что-то возможно сказал...Что тут комментировать не знаю - никаких официальных подтверждений не было. Что вообще относится к самой идеи этой... С моей точки зрения, то существует Конституция Украины, изменить ее может только народ Украины, но ни Путин, ни Трамп не способны этого сделать. Реализация идеи референдума лежит вне Конституции нашего государства", - сказал Тука.

Напомним, 19 июля 2018 года издание Bloomberg со ссылкой на двух людей, что присутствовали на закрытой встрече в ходе саммита в Хельсинки, президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту".

В то же время в комментарии РБК-Украина председатель постоянной делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз сообщила - идея относительно проведения "референдума" на Донбассе в вопросе статуса региона может быть очередной провокацией со стороны Российской Федерации.