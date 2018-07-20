Реалізація "референдуму" на Донбасі лежить поза межами Конституції, - Тука

Тука сумнівається у достовірності інформації щодо пропозиції Путіна Трампу провести на Донбасі референдум

Проведення "референдуму" на Донбасі, як це запропонував президент Росії Володимир Путін у ході зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, не передбачено Конституцією України. Про це у коментарі РБК-Україна сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, реалізація ідеї референдуму на Донбасі лежить поза Конституцією України.

"Хтось десь комусь щось можливо сказав…Що тут коментувати не знаю - жодних офіційних підтверджень не було. Що взагалі стосуєься самої ідеї цієї... З моєї точки зору, то існує Конституція України, змінити її може тільки народ України, але ані Путін, ані Трамп не здатні цього зробити. Реалізація ідеї референдуму лежить поза Конституцією нашої держави", - сказав Тука.

Нагадаємо, 19 липня 2018 року видання Bloomberg з посиланням на двох людей, що були присутні на закритій зустрічі у ході саміту в Гельсінкі, президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі щоб "покласти край військовому конфлікту".

Водночас у коментарі РБК-Україна голова постійної делегації Верховної ради у парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз повідомила - ідея щодо проведення "референдуму" на Донбасі у питанні статусу регіону може бути черговою провокацією з боку Російської Федерації.