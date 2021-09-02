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Реализация гарантий США по энергетике и безопасности начнется на днях, - Ермак

Автор: Владислав Красинский, Милан Лелич, Валерия Полищук

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сотрудничество Соединенных Штатов и Украины начнет функционировать по возвращению украинской делегации из США. В частности, в ближайшее время начнется реализация гарантий США по энергетике и безопасности.

Об этом Ермак рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы услышали полное понимание со стороны наших американских коллег относительно этих гарантий. Американцы достаточно четко заявили о своей позиции по "Северному потоку - 2". И, соответственно, заявили о своей позиции относительно безопасности, в глобальном смысле этого слова, для Украины", - заявил он.

При этом Ермак подчеркнул, что после возобновления работы Комиссии по стратегическому партнерству будут выработаны необходимые механизмы для того, чтобы гарантии появились в "абсолютно реальном виде".

"Один из важнейших итогов - это то, что диалог и выработка конкретных решений начнется практически с момента нашего возвращения в Киев. Сотрудничество и партнерство на всех уровнях между США и Украиной уже начнет функционировать", - заявил он.

По словам главы Офиса президента, одним из важнейших итогов визита украинской делегации в Вашингтон стало закрепление реального партнерства между странами на всех уровнях.

"Поэтому, я думаю, что это не только до конца этого года, многие вещи начнут реализовываться в самом ближайшем будущем", - подчеркнул Ермак.

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Андрей Ермак