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Реалізація гарантій США з енергетики та безпеки почнеться днями, - Єрмак

Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що співпраця Сполучених Штатів і України почне функціонувати по поверненню української делегації з США. Зокрема, найближчим часом почнеться реалізація гарантій США з енергетики та безпеки.

Про це Єрмак розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми почули повне розуміння з боку наших американських колег щодо цих гарантій. Американці досить чітко заявили про свою позицію по "Північному потоку-2". І, відповідно, заявили про свою позицію щодо безпеки, в глобальному сенсі цього слова, для України", - заявив він.

При цьому Єрмак підкреслив, що після відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства будуть вироблені необхідні механізми для того, щоб гарантії з'явилися в "абсолютно реальному вигляді".

"Один з найважливіших підсумків - це те, що діалог і вироблення конкретних рішень почнеться практично з моменту нашого повернення до Києва. Співпраця і партнерство на всіх рівнях між США і Україною вже почне функціонувати", - заявив він.

За словами глави Офісу президента, одним з найважливіших підсумків візиту української делегації до Вашингтона стало закріплення реального партнерства між країнами на всіх рівнях.

"Тому, я думаю, що це не тільки до кінця цього року, багато речей почнуть реалізовуватися в щоякнайближчому майбутньому", - підкреслив Єрмак.

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Андрій Єрмак