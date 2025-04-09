Для "Реала" не все потеряно: кто отыгрывал три мяча в Лиге чемпионов (видео)

Поражение в три мяча - еще не приговор. Даже в Лиге чемпионов. И даже в плей-офф.

Уступив со счетом 0:3 в Лондоне, в матче против местного "Арсенала", действующий победитель Лиги чемпионов - мадридский "Реал" значительно усложнил свои шансы на повторение успеха. Однако в истории турнира есть примеры невероятных спасений, когда команды дома отыгрывали разгромные выездные поражения.

"Депортиво" - "Милан", ЛЧ-2003/2004, четвертьфинал

"Милан" - "Депортиво" - 4:1

"Депортиво" - "Милан" - 4:0

"Милан", который был действующим обладателем Кубка чемпионов, расторошил дома "Депортиво" - 4:1 благодаря дублю Кака, голам Шевченко и Пирло. Призрачную надежду испанцам оставлял единственный мяч Пандиани.

Но уже к перерыву в Ла-Корунье хозяева вели - 3:0. Отличились Пандиани, Валерона и Луке. А на 76-й минуте финальную точку поставил Фран, вышедший на замену.

Так "Милан" сложил чемпионские полномочия. А "Депортиво" в полуфинале минимально уступило (0:0, 0:1) будущему победителю турнира - португальскому "Порту".

"Рома" - "Барселона", ЛЧ-2017/18, четвертьфинал

"Барселона" - "Рома" - 4:1

"Рома" - "Барселона" - 3:0

После разгромного поражения в Барселоне в успех "Ромы" в ответном матче никто не верил. Однако итальянцы дома сотворили сенсацию.

Уже на шестой минуте Джеко открыл счет, во втором тайме Де Росси реализовал пенальти, а в конце встречи защитник Манолас забил третий гол "волков".

Римляне победили по сумме двух матчей благодаря действующему тогда правилу выездного гола и вышла в полуфинал. Тем тоже едва не сотворила чудо: уступив в гостях "Ливерпулю" - 2:5, дома выиграли - 4:2. Для повторного камбека не хватило одного точного удара.

"Ливерпуль" - "Барселона", ЛЧ-2018/19, полуфинал

"Барселона" - "Ливерпуль" - 3:0

"Ливерпуль" - "Барселона" - 4:0

После дубля Месси и уверенной победы на "Камп Ноу" со счетом 3:0 каталонцев уже считали финалистами.

К ответному матчу "Ливерпуль" подошел без травмированных Салаха и Фирмино, но быстрый гол Ориги дал надежду англичанам. Бельгиец впоследствии и поставил решающую точку в матче. А перед тем дублем отметился Вейналдум.

"Ливерпуль" вышел в финал и стал победителем ЛЧ. В решающем матче "красные" одолели "Тоттенхэм" - 2:0.

"Барселона" - ПСЖ, ЛЧ-2016/17, 1/8 финала

ПСЖ - "Барселона" - 4:0

"Барселона" - ПСЖ - 6:1

Каталонцы дважды уступали в противостояниях, имея преимущество в три мяча. Но вошли в историю, как единственная команда, которая смогла отыграть четыре.

После 0:4 в Париже, "Барса" на своем поле открыла счет уже на 3-й минуте (Суарес). Далее были автогол Кюрзава и пенальти Месси. При счете 3:0, ПСЖ отыграл один мяч (Кавани). Каталонцы сотворили настоящее чудо на последних минутах. Неймар забил с игры на 88-й и реализовал пенальти на 90+1 - 5:1. Равенство по сумме двух матчей, впрочем дальше все еще проходил ПСЖ, благодаря выездному голу. Но на 90+5 минуте финальную точку поставил Роберто.

"Барселона" героически пробилась в четвертьфинал, но там без шансов уступила туринскому "Ювентусу".