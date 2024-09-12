"Реал" зробив ставку на Луніна: інсайдер розкрив мотиви українця продовжити контракт

Керівництво мадридського "Реала" доклало чимало зусиль для збереження в команді голкіпера збірної України Андрія Луніна, попри статус основного воротаря для бельгійця Тібо Куртуа.
Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера.
Менеджмент "вершкових", за даними поінформованого італійця, визначило продовження угоди з 25-річним українцем ключовим кроком для майбутнього команди.
Боси королівського клубу вірять в потенціал Луніна. Також для них було важливо не втратити голкіпера безкоштовно.
Інсайдер окремо зазначив, що Лунін не був близький до переходу в лондонський "Челсі". Упродовж літа іспанська преса активно сватала воротаря до АПЛ.
Раніше Романо повідомив, що Лунін та "Реал" досягли згоди щодо нового тривалого договору.
За його інформацією, новий контракт укладено на чотири сезони (до червня 2028 року) з опцією продовження ще на один сезон. Офіційно оголосити про його підписання мають вже цього тижня.
Фото: Андрій Лунін та Тібо Куртуа (Pro Shots)
Нагадаємо, термін дії чинного договору спливав влітку 2025 року. Якщо контракт не продовжать, Лунін вже в січні зможе вести перемовини з будь-яким клубом про безкоштовний перехід.
В сезоні 2023/24 Лунін провів за Реал 31 матч у всіх турнірах. Утім, після повернення Куртуа, який пропустив майже весь сезон через травму, на полі в офіційних матчах він не з'являвся.
До речі, резервіст Лунін може стати першим українцем-володарем Трофею Яшина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.