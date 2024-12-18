"Реал" здолав "Пачуку" в фіналі Міжконтинентального кубка: одинадцятий трофей Луніна

Міжконтинентальний кубок, фінал

"Реал" – "Пачука" – 3:0

Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус, 84 (пенальті)

Останній раз мадридці тріумфували в турнірі, який цьогоріч відродила ФІФА, у 2002-му. Тоді команда, за яку грали Зідан, Роналдо, Фігу, Рауль, Касільяс, Роберто Карлос, перемогла в японській Йокогамі парагвайську "Олімпію" (2:0). Тепер в катарському Лусаїлі від "вершкових" постраждала мексиканська "Пачука".

Хоча на початку гри саме мексиканські футболісти виглядали цікавіше і декілька разів серйозно потривожили Тібо Куртуа, якому Карло Анчелотті знову віддав місце у воротах.

"Реал" такого активного старту від суперника не чекав і спочатку зірки мадридців виглядали дещо розгублено. Особливо Вінісіус. Свіжоспечений найкращий футболіст світу за версією ФІФА ніяк не міг "зачепитися" за м'яч. Зовсім не йшла гра у Мбаппе, дитячих помилок припускався Беллінгем.

Але мадридці поступово освоїлись, вирівняли гру, а згодом і забили. Причому взяття воріт організувало зіркове атакувальне тріо, у якого на початку поєдинку все "валилося з ніг". На 37-й хвилині Беллінгем розрізним пасом вивів Вінісіуса на побачення з воротарем, той не став тягнути ковдру на себе і поділився м'ячем з Мбаппе. Французу залишалося лише не схибити в пусті ворота.

А вже на початку другого тайму "вершкові" забили вдруге, давши всім зрозуміти, що сенсації у фіналі не буде. Родріго, отримавши пас від Мбаппе, розкачав фінтами опонентів та точно пробив метрів з 20-ти.

"Пачука", треба віддати їй належне, не здавалася, а вперто шукала щастя біля воріт "Реала". Але не полі діяли суперники з різних вагових категорій. Тому шансів у мексиканців не було. Під завісу іспанський гранд отримав право на пенальті. І Вінісіус таки забив свій гол.

"Реал" виграв четвертий Міжконтинентальний кубок у історії і став рекордсменом турніру. Він випередив італійський "Мілан", аргентинську "Бока Хуніорс" та уругвайські "Насьональ" з "Пеньяролем", у яких залишилось по три трофеї.

Наш Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних, проте офіційно також став переможцем турніру. Це його 11-й трофей у складі "вершкових". До того ж він став першим і поки єдиним українцем – переможцем Міжконтинентального кубка.