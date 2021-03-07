Реал вырвал ничью в мадридском дерби с Атлетико
Атлетико упустил победу в матче с Реалом в мадридском дерби. Но команда Диего Симеоне остается на вершине в таблице чемпионата Испании.
Подробности матча - в материале РБК-Украина.
В первом тайме команды играли примерно наравных, но один из ударов Атлетико оказался голевым. На 15-й минуте забил Луис Суарес, для которого этот гол стал 17-м в сезоне чемпионата Испании.
Во втором тайме Атлетико отдал инициативу Реалу, рассчитывая показать фирменную защиту и отстоять победный счет. В концовке встречи Атлетико периодически слишком много позволял и мог пропустить еще раньше, но спасли защитники и вратарь Ян Облак.
Но на 87-й минуте Реал все же добился своего. Карим Бензема с передачи Каземиро забил фактически в пустые ворота.
Счет 1:1 не изменил ситуацию серьезно для Атлетико. Красно-белые лидируют, опережая Барселону на три очка и имея матч в запасе. Реал же позволил Барсе занять вторую строчку таблицы единолично.
Напомним, сегодня Динамо уверенно разобралось с Минаем в 18-м туре чемпионата Украины. Киевляне забили три гола во втором тайме и остались лидером Премьер-лиги с четырехочковым запасом над Шахтером.