Реал вырвал ничью в мадридском дерби с Атлетико

Атлетико упустил победу в матче с Реалом в мадридском дерби. Но команда Диего Симеоне остается на вершине в таблице чемпионата Испании.

В первом тайме команды играли примерно наравных, но один из ударов Атлетико оказался голевым. На 15-й минуте забил Луис Суарес, для которого этот гол стал 17-м в сезоне чемпионата Испании.

Во втором тайме Атлетико отдал инициативу Реалу, рассчитывая показать фирменную защиту и отстоять победный счет. В концовке встречи Атлетико периодически слишком много позволял и мог пропустить еще раньше, но спасли защитники и вратарь Ян Облак.

Но на 87-й минуте Реал все же добился своего. Карим Бензема с передачи Каземиро забил фактически в пустые ворота.

Счет 1:1 не изменил ситуацию серьезно для Атлетико. Красно-белые лидируют, опережая Барселону на три очка и имея матч в запасе. Реал же позволил Барсе занять вторую строчку таблицы единолично.