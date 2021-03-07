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Реал вырвал ничью в мадридском дерби с Атлетико

Новина українською → Мадрид, Воскресенье 07 марта 2021 19:17
Реал вырвал ничью в мадридском дерби с Атлетико Фото: матч Атлетико - Реал (mundodeportivo.com)
Автор: Роман Тверденко

Атлетико упустил победу в матче с Реалом в мадридском дерби. Но команда Диего Симеоне остается на вершине в таблице чемпионата Испании.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

В первом тайме команды играли примерно наравных, но один из ударов Атлетико оказался голевым. На 15-й минуте забил Луис Суарес, для которого этот гол стал 17-м в сезоне чемпионата Испании.

Во втором тайме Атлетико отдал инициативу Реалу, рассчитывая показать фирменную защиту и отстоять победный счет. В концовке встречи Атлетико периодически слишком много позволял и мог пропустить еще раньше, но спасли защитники и вратарь Ян Облак.

Но на 87-й минуте Реал все же добился своего. Карим Бензема с передачи Каземиро забил фактически в пустые ворота.

Счет 1:1 не изменил ситуацию серьезно для Атлетико. Красно-белые лидируют, опережая Барселону на три очка и имея матч в запасе. Реал же позволил Барсе занять вторую строчку таблицы единолично.

Напомним, сегодня Динамо уверенно разобралось с Минаем в 18-м туре чемпионата Украины. Киевляне забили три гола во втором тайме и остались лидером Премьер-лиги с четырехочковым запасом над Шахтером.

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