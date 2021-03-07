Реал вирвав нічию в мадридському дербі з Атлетіко

Атлетіко втратив перемогу у матчі з Реалом в мадридському дербі. Але команда Дієго Сімеоне залишається на вершині таблиці чемпіонату Іспанії.

У першому таймі команди грали приблизно в рівний футбол, але один з ударів Атлетіко виявився гольовим. На 15-й хвилині забив Луїс Суарес, для якого цей гол став 17-м у сезоні чемпіонату Іспанії.

У другому таймі Атлетіко віддав ініціативу Реалу, розраховуючи показати фірмовий захист і відстояти переможний рахунок. Наприкінці зустрічі Атлетіко періодично занадто багато дозволяв і міг пропустити ще раніше, але врятували захисники і воротар Ян Облак.

Але на 87-й хвилині Реал все ж домігся свого. Карім Бензема з передачі Каземіро забив фактично в порожні ворота.

Рахунок 1:1 не змінив ситуацію серйозно для Атлетіко. Червоно-білі лідирують, випереджаючи Барселону на три очки і маючи матч в запасі. Реал ж дозволив Барсі посісти другу сходинку таблиці одноосібно.