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"Реал" відмовився продати Луніна: відома причина

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Мадрид, П'ятниця 04 серпня 2023 15:27
"Реал" відмовився продати Луніна: відома причина Фото: Андрій Лунін під час турне в США (marca.com)
Автор: Антон Федорців

Іспанський "Вільярреал" не зміг придбати воротаря збірної України Андрія Луніна з мадридського "Реала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defensa Central.

24-річний українець всерйоз зацікавив "Жовту субмарину". Однак, "Реал" не задовольнила перша пропозиція левантійців.

"Вільярреал" хотів викупити Луніна за 3 млн євро. Президент "вершкових" Флорентіно Перес прагне отримати більше. Королівський клуб нібито відпустить голкіпера, якщо зацікавлені в підписанні резервіста запропонують 5 мільйонів.

Наприкінці літнього трансферного вікна "Вільярреал" може вийти на "Реал" зі ще однією пропозицією. Якщо мадридці продадуть Луніна, то підпишуть нового дублера для Тібо Куртуа. Найімовірніше, ним стане Давід Сорія з "Хетафе".

У сезоні 2022/23 Лунін провів 12 матчів за "Реал" у всіх турнірах, у яких пропустив 13 м'ячів. Чотири поєдинки воротар відіграв "на нуль". Раніше він на правах оренди виступав за "Леганес" та "Ов'єдо". У міжсезоння українець зіграв 2 спаринги – проти "Мілана" (3:2) та МЮ (2:0).

До слова, українець Кухаревич переїхав у чемпіонат Англії з французького "Труа".

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