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"Реал" отказался продать Лунина: известна причина

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Мадрид, Пятница 04 августа 2023 15:27
"Реал" отказался продать Лунина: известна причина Фото: Андрей Лунин во время турне в США (marca.com)
Автор: Антон Федорцив

Испанский "Вильярреал" не смог приобрести вратаря сборной Украины Андрея Лунина из мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.

24-летний украинец всерьез заинтересовал "Желтую субмарину". Однако "Реал" не удовлетворило первое предложение левантийцев.

"Вильярреал" хотел выкупить Лунина за 3 млн евро. Президент "сливочных" Флорентино Перес стремится получить больше. Королевский клуб якобы отпустит голкипера, если заинтересованные в подписании резервиста предложат 5 миллионов.

В конце летнего трансферного окна "Вильярреал" может выйти на "Реал" с еще одним предложением. Если мадридцы продадут Лунина, подпишут нового дублера для Тибо Куртуа. Скорее всего, им станет Давид Сория из "Хетафе".

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". Ранее он на правах аренды выступал за "Леганес" и "Овьедо". В межсезонье украинец сыграл 2 спарринга - против "Милана" (3:2) и МЮ (2:0).

К слову, украинец Кухаревич переехал в чемпионат Англии из французского "Труа".

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