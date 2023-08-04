"Реал" отказался продать Лунина: известна причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central .

24-летний украинец всерьез заинтересовал "Желтую субмарину". Однако "Реал" не удовлетворило первое предложение левантийцев.

"Вильярреал" хотел выкупить Лунина за 3 млн евро. Президент "сливочных" Флорентино Перес стремится получить больше. Королевский клуб якобы отпустит голкипера, если заинтересованные в подписании резервиста предложат 5 миллионов.

В конце летнего трансферного окна "Вильярреал" может выйти на "Реал" с еще одним предложением. Если мадридцы продадут Лунина, подпишут нового дублера для Тибо Куртуа. Скорее всего, им станет Давид Сория из "Хетафе".

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". Ранее он на правах аренды выступал за "Леганес" и "Овьедо". В межсезонье украинец сыграл 2 спарринга - против "Милана" (3:2) и МЮ (2:0).