"Реал" уволил Лопетеги с поста главного тренера

Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)

Данное решение принято в связи с неудовлетворительными результатами клуба

Мадридский "Реал" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший "Кастилью". Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей завтра, 30 октября.

Накануне "Реал" потерпел разгромное поражение от принципиального соперника - каталонской "Барселоны" (1:5). После 10 туров "сливочные" занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. "Сине-гранатовые" в свою очередь лидируют в чемпионате.

Лопетеги проработал во главе клуба всего 4 месяца. 52-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018 после того, как принял решение возглавить "Реал".