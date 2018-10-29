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"Реал" уволил Лопетеги с поста главного тренера

Новости » Спорт    29.10.2018 - 22:09
Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)
Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)

Данное решение принято в связи с неудовлетворительными результатами клуба

Мадридский "Реал" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший "Кастилью". Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей завтра, 30 октября.

Накануне "Реал" потерпел разгромное поражение от принципиального соперника - каталонской "Барселоны" (1:5). После 10 туров "сливочные" занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. "Сине-гранатовые" в свою очередь лидируют в чемпионате. 

Лопетеги проработал во главе клуба всего 4 месяца. 52-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018 после того, как принял решение возглавить "Реал".

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