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"Реал" представил Лопетеги в качестве главного тренера

НовостиСпорт    15.06.2018 - 10:42
Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)
Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)

Контракт рассчитан на три года

"Реал" на официальной презентации представил Хулена Лопетеги в качестве главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Контракт с 51-летним испанским специалистом рассчитан на три года. 

Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018 после того, как принял решение возглавить "Реал".

Глава организации Луис Рубилес выразил недовольство скрытым соглашением между специалистом и мадридским клубом. В конце мая тренер подписал новое соглашение с Футбольной федерацией Испании, рассчитаное до 2020 года.  

Хулен Лопетеги также тренировал сборные Испании различных возрастов, которые приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков не старше 19 и 21 года. С 2014 по 2016 год он работал в португальском "Порту", а в сезоне 2008/09 возглавлял резервную команду "Реала".

Напомним, "Реал" выплатит денежную компенсацию Королевской федерации футбола Испании за досрочное расторжение контракта с испанским специалистом Хуленом Лопетеги. 

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Теги публикации: Реал, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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