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"Реал" впевнено обіграв "Ювентус" у спарингу в США: відео

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Лос-Анджелес, Неділя 31 липня 2022 10:26
"Реал" впевнено обіграв "Ювентус" у спарингу в США: відео Фото: Мануель Локателлі під пресингом Каземіро (twitter.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорців

У черговому заокеанському контрольному матчі мадридський "Реал" не помітив спротиву туринського "Ювентуса" (2:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Реал" – "Ювентус" – 2:0

Голи: Бензема, 19 (пенальті), Асенсіо, 69

Стартовий тиск мадридців призвів до одинадцятиметрового в дебюті. Це Данілу відверто вдарив по ногах Вінісіуса, коли той вривався до штрафного майданчика. Пенальті впевнено реалізував Бензема.

Той же Вінісіус міг подвоїти перевагу мадридців перед перервою, але влучив у сітку лише із зовнішнього боку. А на старті другої половини Перін двічі врятував "Юве" після ударів Крооса та Бензема.

Та на 69-й хвилині "вершкові" таки забили вдруге. Затяжна атака "Реала" завершилася прострілом Вальєхо вздовж воріт, який без опору суперників влучно замкнув Асенсіо.

Відповісти бодай одним голом "Стара синьйора" до кінця поєдинку не змогла. Спробують реабілітуватися туринці 7 серпня у спарингу з іншим мадридським грандом – "Атлетіко". Натомість "Реал" 10 серпня побореться за Суперкубок УЄФА.

До слова, напередодні "Ліверпуль" здолав "Манчестер Сіті" в поєдинку за Суперкубок Англії.

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Реал Ювентус
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