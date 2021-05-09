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"Реал" врятував нічию в матчі з "Севільєю", але втратив можливість очолити Ла-Лігу

Новость на русском → Мадрид, Неділя 09 травня 2021 23:53
"Реал" врятував нічию в матчі з "Севільєю", але втратив можливість очолити Ла-Лігу Фото: "Севілья" позбавила можливості "Реал" очолити Ла-Лігу (twitter.com/sevillafc)
Автор: Ігор Литвиненко

Мадридський "Реал" в одному з центральних матчів 35-го туру Ла-Ліги зіграв внічию з "Севільєю" - 2:2. Цей результат не дозволив "вершковим" очолити турнірну таблицю.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

"Реалу" необхідно було вигравати, щоб наздогнати за очками "Атлетіко". Але за особистими зустрічами "галактікос" вийшли б на першу сходинку Ла-Ліги. І вже на старті мадридці могли відкрити рахунок у матчі. Одріосолу запустили по флангу, а той навісив на Бензема, який головою відправив м'яч у сітку. Але після перегляду VAR гол був скасований через мінімальний офсайд у Одріосоли.

А потім прийшов час "Севільї". На 22-й хвилині "червоно - білі" результативно розіграли штрафний, який завершив Фернандо - 0:1.

У "Реала" до кінця першої половини реальних моментів відзначитися не було. А ось у другій половині "галактікос" додали. Спершу на 52-й хвилині з-за меж штрафного небезпечно пробивав Модріч, але м'яч на кутовий перевів кіпер "Севільї" Буну. А потім відмінний шанс вразити ворота "червоно-білих" мав Вінісіус, але пробив повз із зони поблизу воротарської. Але все ж свого мадридці домоглися. Спрацював джокер Асенсіон. Кроос вивів іспанця на 67-й хвилині на удар з небезпечної позиції, а той в дотик переправив м'яч у сітку "Севільї" - 1:1.

Ключовий момент матчу стався на 75-й хвилині. Після подачі кутового у виконанні "Севільї" м'яч влучив у руку гравця "Реала" Мілітао. Рефері момент не помітив, а мадридці організували швидку контратаку, в результаті якої кіпер севільців Буну звалив у штрафному Бензема. Суддя спершу вказав на "точку" у ворота "Севільї", але після перегляду var змінив рішення, призначивши пенальті вже у ворота "вершкових". Штраф ідеально реалізував Ракітіч-1: 2.

Але "Реалу" таки вдалося врятуватися - вже в компенсований час забив Кроос. У підсумку нічия - 2:2, яка позбавила "Реал" шансу вийти на першу сходинку Ла-Ліги.

Нагадаємо, вчора "Барселона" і "Атлетіко" зіграли в суху нічию, яка дозволила "матрацникам" зберегти лідерство в Ла-Лізі.

У підсумку після 35 турів "Атлетіко" має 77 очок. Далі йдуть "Реал" і "Барселона" - в обох по 75 балів, але мадридці вище завдяки кращим результатам в особистих зустрічах. Четверту сходинку як і раніше займає "Севілья" - 71 очко.

&quot;Реал&quot; врятував нічию в матчі з &quot;Севільєю&quot;, але втратив можливість очолити Ла-Лігу

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