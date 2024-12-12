"Реал Сосьєдад" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Поєдинок "Реал Сосьєдад" – "Динамо" відбудеться 12 грудня в іспанському Сан-Себастьяні. Гру прийме арена "Аноета". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Матчі "біло-синіх" у Лізі Європи в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки загального раунду другого за рангом єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турнір – платформа MEGOGO. Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Віталій Кравченко.

О 21:00 онлайн-сервіс розпочне передматчеву студію. У гості до ведучих Олександри Кучеренко та Сергія Лук'яненка завітають колишні футболісти збірної України – Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший" в передплатах "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

"Динамо" вперше перетнулось з "Реал Сосьєдадом" у єврокубках. Клуб з Басконії стане шостим суперником "біло-синіх" з Іспанії. Раніше кияни грали проти мадридських "Реала" та "Атлетіко", а також "Барселони", "Валенсії" та "Вільярреала".

Статистика "Динамо" з іспанцями – жахлива. У 33-х зустрічах – лише п'ять перемог. Десять матчів завершилися внічию, стільки ж поєдинків українці програли.

"Реал Сосьєдад" одного разу протистояв представнику України. У груповому раунді Ліги чемпіонів-2013/14 баски двічі грали з донецьким "Шахтарем". І в обох поєдинках поступились – 0:2 (вдома) та 0:4 (у Донецьку).

"Динамо" в Лізі Європи-2024/25

П'яти поразок в п'яти матчах в основному етапі турніру зазнала команда Олександра Шовковського. "Біло-сині" спершу покращували результати, пропускаючи щоразу на м'яч менше: три – від римського "Лаціо", два – від німецького "Хоффенхайма", а потім один – від "Роми".

Проте, в 4-му турі "Динамо" зазнало дошкульної поразки в протистоянні з угорським "Ференцварошем" (0:4). Щоправда, кияни зі 17-ї хвилини грали в меншості. Пряму червону картку отримав оборонець Дубінчак за фол фактично за межами поля.

У минулому, 5-му турі, кияни нарешті спромоглися забити перший гол. М'яч у ворота чеської "Вікторії" відправив Владислав Кабаєв. Втім, це не врятувало "Динамо" від чергової поразки (1:2).

На цей момент "Динамо" йде останнім у зведеній турнірній таблиці Ліги Європи. Кияни – єдина команда, яка поступилась у всіх матчах. Програш у Сан-Себастьяні означатиме, що "біло-сині" втратять навіть теоретичні шанси на продовження боротьби.