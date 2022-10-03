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"Реал" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Фото: Лука Модріч і Тарас Степаненко боротимуться за контроль центра поля (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 мадридський "Реал" прийме донецький "Шахтар".

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 5 жовтня у Мадриді. Поєдинок прийме стадіон "Сантьяго Бернабеу". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Реала" та "Шахтаря". Вагому перевагу фахівці віддають команді з Мадрида. Натомість вірогідність перемоги "гірників" менша за нічию.

Перед очною зустріччю команди лідирують у квартеті F. "Вершкові" набрали 6 очок у матчах із "Селтіком" і РБ "Лейпциг", а в активі "гірників" 4 пункти.

До слова, на вихідних "Шахтар" розгромив "Металіст" у Львові та вийшов у лідери Прем'єр-ліги.

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