"Реал" розписав нічию з "Манчестер Сіті" у півфіналі Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, перші матчі

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 1:1

Голи: Вінісіус, 36 – Де Брюйне, 67

"Містяни" захопили ініціативу з перших хвилин. Мадридці свідомо такому розвитку подій вирішили не опиратися. Натомість сфокусувалися на уважній грі в обороні та пошуку шансів запалити на чужій половині.

Поява в "Манчестер Сіті" моментів було питанням часу. На 8-й хвилині Де Брюйне перевірив пильність Куртуа дальнім ударом у нижній кут. Далі з дистанції пробив Родрі – бельгійський кіпер перевів на кутовий. Згодом Холанд у двох атак англійського гранда поспіль пробив прямісінько в руки воротарю.

Поступово "містяни" довели володіння м'ячем до 75%. Саме в цей момент "Реал" узявся відсувати суперника від власного штрафного майданчика. Як наслідок, ледь не перша напівнагода "вершкових" перетворилася в гол – Камавінга втік із власної половини та відкинув Вінісіусу, а бразилець гарматним пострілом з дуги перед карною зоною поцілив під поперечину.

Несподіваний гол мадридців трохи ошелешив "Ман Сіті". Перерва між таймами настала якраз вчасно для "містян". Старт другої половини виявився цікавішим за дебют зустрічі. Ось Бензема під тиском оборонця пробив поруч із дев'яткою. У відповідь Де Брюйне уник офсайду та пробив за діагоналлю після пасу Сілви – сейв Куртуа.

"Реал" загалом заграв активніше після перерви. На полі запанував яскравий футбол, на кожна атаку суперника інша команда рвалася відповідати своєю. На середину тайму мадридці навіть повернули на власну користь відсоток володіння м'ячем (63%).

І саме в таких обставинах "вершкові" проґавили випад "Ман Сіті". Після передачі Гріліша Гюндоган із лінії штрафного майданчика відкинув назад під удар Де Брюйне, який більярдним пострілом увігнав м'яч у кут воріт. Навіть відчайдушний стрибок Куртуа "Реал" не врятував – 1:1.

Після цього гола якість гри несподівано впала. На полі відверто побільшало силової боротьби та помилок. Натомість із моментами команди вирішили зачекати до матчу-відповіді. Хоча мадридці Бензема та Чуамені мали нагоди – перший пробив головою впритул, а другий цілив під поперечину з дистанції. Едерсон був на висоті в обох випадках.

Володар путівки до фіналу Ліги чемпіонів визначиться за тиждень. Поєдинок на "Етіхаді" запланований на 17 травня. Стартовий свисток традиційно пролунає о 22:00 за київським часом.