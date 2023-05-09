"Реал" расписал ничью с "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/2 финала, первые матчи

"Реал" – "Манчестер Сити" – 1:1

Голы: Винисиус, 36 – Де Брюйне, 67

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"Горожане" захватили инициативу с первых минут. Мадридцы сознательно такому развитию событий решили не противиться. Вместо этого сфокусировались на внимательной игре в обороне и поиске шансов зажечь на чужой половине.

Появление у "Манчестер Сити" моментов было вопросом времени. На 8-й минуте Де Брюйне проверил бдительность Куртуа дальним ударом в нижний угол. Далее с дистанции пробил Родри – бельгийский кипер перевел на угловой. Вскоре Холанд в двух атаках английского гранда подряд пробил прямо в руки вратарю.

Постепенно "горожане" довели владение мячом до 75%. Именно в этот момент "Реал" принялся отодвигать соперника от собственной штрафной. Как следствие, едва ли не первая возможность "сливочных" превратилась в гол – Камавинга сбежал со своей половины и отбросил Винисиусу, а бразилец пушечным выстрелом с дуги перед штрафной зоной попал под перекладину.

Неожиданный гол мадридцев немного ошарашил "Ман Сити". Перерыв между таймами наступил как раз вовремя для "горожан". Старт второй половины оказался интереснее дебюта встречи. Вот Бензема под давлением защитника пробил рядом с девяткой. В ответ Де Брюйне избежал офсайда и пробил по диагонали после паса Силвы – сэйв Куртуа.

"Реал" в общем заиграл активнее после перерыва. На поле воцарился яркий футбол, на каждую атаку соперника другая команда рвалась отвечать своей. К середине тайма мадридцы даже повернули в собственную пользу процент владения мячом (63%).

И именно при таких обстоятельствах "сливочные" упустили выпад "Ман Сити". После передачи Грилиша Гюндоган с линии штрафной отбросил назад под удар Де Брюйне, который бильярдным выстрелом вогнал мяч в угол ворот. Даже отчаянный бросок Куртуа "Реал" не спас – 1:1.

После этого гола качество игры неожиданно упало. На поле откровенно стало больше силовой борьбы и ошибок. Зато с моментами команды решили подождать до ответного матча. Хотя мадридцы Бензема и Чуамени имели возможности – первый пробил головой в упор, а второй метил под перекладину с дистанции. Эдерсон был на высоте в обоих случаях.

Обладатель путевки в финал Лиги чемпионов определится через неделю. Поединок на "Этихаде" запланирован на 17 мая. Стартовый свисток традиционно раздастся в 22:00 по киевскому времени.