"Реал" проти "Манчестер Сіті" та інші протистояння: повний розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

В стикових іграх беруть участь команди, які в основному раунді фінішували на місцях з 9-го до 24-те. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу де на них уже чекають клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом у німецькому Дортмунді. Там місцева "Боруссія" зіграє проти лісабонського "Спортінга". Перша зустріч суперників у Португалії завершилася впевненою перемогою фіналістів минулої ЛЧ – 3:0.

О 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. У Парижі продовжиться французьке протистояння в рамках континентального турніру. ПСЖ, який теж забезпечив собі солідну перевагу тиждень тому (3:0), повторно зустрінеться з "Брестом". У нідерландському Ейндховені ПСВ спробує відіграти мінімальну поразку від туринського "Ювентуса" (1:2). А в Мадриді глядачі побачать продовження найстатуснішої битви даного етапу – "Реал" – "Манчестер Сіті". Перший матч у Англії завершився на користь чинного переможця ЛЧ (3:2).

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Трансляція вечірніх зустрічей розпочинеться з передматчевої студії о 21:00. До ведучих Олександри Кучеренко та Володимира Кобелькова приєднаються колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

Перелік матчів середи у плей-офф Ліги чемпіонів:

19:45, "Боруссія" Д – "Спортінг"

22:00, ПСЖ – "Брест"

22:00, ПСВ – "Ювентус"

22:00, "Реал" – "Манчестер Сіті"

Анонс матчів 19 лютого

Одразу винесемо за дужки два протистояння: "Боруссія" – "Спортінг" та ПСЖ – "Брест". У обох випадках господарі сьогоднішніх матчів забезпечили собі тиждень тому на виїздах солідну перевагу (по 3:0) та зняли питання про переможців.

ПСВ – "Ювентус". Туринці залишаються єдиною італійською командою в плей-офф. "Мілан" та "Аталанта" вже вилетіли, причому від команд з Бенілюксу – "Фейєнорда" та "Брюгге" відповідно. У букмекерів "Ювентус" – явний фаворит. Але ще вчора такими називали й дві інші італійські команди.

"Реал" – "Манчестер Сіті". Які б проблеми не переживали переможці трьох останніх ЛЧ, поєдинок між ними – справжня прикраса вечора. "Вершкові" виграли в Англії (3:2) і це дає їм перевагу. Але сказати, що в парі щось вирішено, не ризикне ніхто. Хосеп Гвардіола з "Ман Сіті" ще ніколи не перемагав на "Сантьяго Бернабеу". Можливо, ми станемо свідками історичної події.