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"Реал" представив Лопетегі в ролі головного тренера

НовиниСпорт    15.06.2018 - 10:42
Фото: Хулен Лопетегі (realmadrid.com)
Фото: Хулен Лопетегі (realmadrid.com)

Контракт розрахований на три роки

"Реал" на офіційній презентації представив Хулена Хулен Лопетегі в якості головного тренера команди. Про це повідомляється на сайті мадридського клубу.

Контракт з 51-річним іспанським фахівцем розрахований на три роки.

Хулен Лопетегі був відправлений у відставку з поста головного тренера збірної Іспанії за добу до старту чемпіонату світу-2018 після того, як прийняв рішення очолити "Реал".

Глава організації Луїс Рубілес висловив невдоволення прихованим угодою між фахівцем і мадридським клубом. В кінці травня тренер підписав нову угоду з Футбольною федерацією Іспанії, розрахований до 2020 року.

Хулен Лопетегі також тренував збірні Іспанії різних вікових груп, які приводив до перемог на чемпіонатах Європи для гравців не старше 19 і 21 років. З 2014 по 2016 рік він працював у португальському "Порту", а в сезоні 2008/09 очолював резервну команду "Реала".

Нагадаємо, "Реал" виплатить грошову компенсацію Королівської федерації футболу Іспанії за дострокове розірвання контракту з іспанським фахівцем Хулен Лопетегі.

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Теги публікації: Реал, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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