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"Реал" предложил Роналду новый контракт на фоне интереса со стороны "Ювентуса"

НовостиСпорт    05.07.2018 - 12:41
Фото: Криштиану Роналду (realmadrid.com)
Фото: Криштиану Роналду (realmadrid.com)

Мадридский клуб готов выполнить требования португальца

Мадридский "Реал" предложил новый контракт португальцу Криштиану Роналду. Об этом сообщает Football-italia.net.

Клуб готов пойти на требования португальца и платить ему 30 млн евро в год.

Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что туринский "Ювентус" намерен приобрести Роналду в летнее трансферное окно. Также сообщалось, что итальянский клуб уже достиг устной договоренности с 33-летним Роналду.

После согласия Роналду на переход в "Ювентус" руководство мадридского клуба провело встречу с агентом игрока Жорже Мендешем, и единственным препятствием по трансферу португальца теперь остается только соглашение между испанским и итальянским клубами.

Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юннайтед" летом 2009 года. Сумма трансфера составила 93,4 млн евро. В минувшем сезоне португалец провел в составе "Реала" 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду отклонил предложение "Реала" о продлении контракта.

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Теги публикации: Реал, Ювентус, Роналду  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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