"Реал" запропонував Роналду новий контракт на тлі інтересу з боку "Ювентуса"

Мадридський клуб готовий виконати вимоги португальця
Мадридський "Реал" запропонував новий контракт португальцю Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Football-italia.net.
Клуб готовий піти на вимоги португальця і платити йому 30 млн євро в рік.
Раніше італійські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що туринський "Ювентус" має намір придбати Роналду в літнє трансферне вікно. Також повідомлялося, що італійський клуб вже досяг усної домовленості з 33-річним Роналду.
Після згоди Роналду на перехід в "Ювентус" керівництво мадридського клубу провело зустріч з агентом гравця Жорже Мендешем, і єдиною перешкодою щодо трансферу португальця тепер залишається тільки угода між іспанським та італійським клубами.
#RealMadrid reportedly call in agent Jorge Mendes for an emergency summit to discuss #Juventus offer for Cristiano Ronaldo https://t.co/YTHmEs1ytG #CR7 #POR pic.twitter.com/NV3uvr0fVo— footballitalia (@footballitalia) July 4, 2018
Роналду перейшов в "Реал" з "Манчестер Юннайтед" влітку 2009 року. Сума трансферу склала 93,4 млн євро. У минулому сезоні португалець провів у складі "Реала" 44 матчі в різних турнірах, забивши 44 м'ячі, і став переможцем Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналду відхилив пропозицію "Реала" про продовження контракту.