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"Реал" запропонував Роналду новий контракт на тлі інтересу з боку "Ювентуса"

НовиниСпорт    05.07.2018 - 12:41
Фото: Кріштіану Роналду (realmadrid.com)
Фото: Кріштіану Роналду (realmadrid.com)

Мадридський клуб готовий виконати вимоги португальця

Мадридський "Реал" запропонував новий контракт португальцю Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Football-italia.net.

Клуб готовий піти на вимоги португальця і ​​платити йому 30 млн євро в рік.

Раніше італійські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що туринський "Ювентус" має намір придбати Роналду в літнє трансферне вікно. Також повідомлялося, що італійський клуб вже досяг усної домовленості з 33-річним Роналду.

Після згоди Роналду на перехід в "Ювентус" керівництво мадридського клубу провело зустріч з агентом гравця Жорже Мендешем, і єдиною перешкодою щодо трансферу португальця тепер залишається тільки угода між іспанським та італійським клубами.

Роналду перейшов в "Реал" з "Манчестер Юннайтед" влітку 2009 року. Сума трансферу склала 93,4 млн євро. У минулому сезоні португалець провів у складі "Реала" 44 матчі в різних турнірах, забивши 44 м'ячі, і став переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналду відхилив пропозицію "Реала" про продовження контракту.

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Теги публікації: Реал, Ювентус, Роналду  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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