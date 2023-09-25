"Реал" поразкою в дербі закінчив переможну серію на старті сезону: відео
Мадридський "Атлетіко" здолав сусідів із "Реала" в столичному дербі в рамках 6-го туру чемпіонату Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Іспанія, Ла Ліга, 6-й тур
"Атлетіко" – "Реал" – 3:1
Голи: Мората, 4, 46, Грізманн, 18 – Кроос, 35
"Матрацники" повели в дебюті стараннями Морати. Вихованець "вершкових" засмутив колишній клуб у затяжній атаці "Атлетіко". Ліно виконав навіс із лівого флангу, а нападник головою відправив м'яч у дальній кут.
На 18-й хвилині номінальні господарі подвоїли перевагу. Це Грізманн у схожому стилі переправив у сітку елегантну подачу Сауля. "Реал" скоротив відставання на 35-й – Кроос зіграв на підбиранні, прибрав оборонця і класно поклав під ближню стійку.
Утім, останнє слово в дербі було за "Атлетіко". На старті другої половини Мората оформив дубль. І знову форвард відзначився головою. Черговий навіс Сауля він перетворив у третій та фінальний гол "матрацників".
Королівський клуб зазнав першої поразки в сезоні 2023/24. Раніше "Реал" виграв усі п'ять матчів Ла Ліги та стартував із перемоги над берлінським "Уніоном" у групі Ліги чемпіонів. Лідерами турніру стали "Барселона" та "Жирона" (по 16 очок), "Реал" залишився третім (15), а от "Атлетіко" лише п'ятий (10).
До слова, раніше Довбик доклався до перемоги "Жирони" в чемпіонаті Іспанії.
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