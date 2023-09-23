Довбик голом помстився за Циганкова: нова звитяга українців у чемпіонаті Іспанії

Українські легіонери Віктор Циганков і Артем Довбик по-різному долучилися до результативної перемоги "Жирони" в 6-му турі іспанської Ла Ліги проти "Мальорки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 6-й тур

"Жирона" – "Мальорка" – 5:3

Голи: Лопес, 26, Довбик, 33 (пенальті), Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 – Мурікі, 4 (пенальті), Пратс, 89, 90+5

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Острів'яни несподівано повели в рахунку в дебюті. "Допоміг" гостям Циганков, який необачно зіграв рукою у власному штрафному майданчика. Одинадцятиметровий реалізував Мурікі. Та цей маленький успіх балеарців згодом став пірровим.

Каталонці прийшли до тями до середини тайму. Як наслідок, за 20 хвилин до кінця першої половини "Жирона" встигла оформити 4 забиті м'ячі. Вирівняв становище потужним ударом під поперечину з меж штрафного Лопес. А згодом Довбик більярдним пострілом від стійки забив із пенальті.

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На цьому господарі не зупинилися. За кілька хвилин Мартін у дотик замкнув передачу Савіо, а перед перервою центрхав Еррера влучним ударом із лінії штрафного змусив Райковіча знову капітулювати. Добив "Мальорку" на старті другого тайму Савіо, зігравши в результативну стінку з Довбиком.

Досягнувши переможного результату так швидко, керманич "Жирони" Мічел познімав із гри провідних виконавців. Обидва українці були замінені на 61-й хвилині. Трохи підсолодив поразку дубль Пратса, а каталонці завдяки перемозі принаймні тимчасово вийшли в лідери Ла Ліги (16 очок).