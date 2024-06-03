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"Реал" підтвердив найочікуваніший трансфер літа

Фото: Кіліан Мбаппе в лавах збірної Франції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе поповнив лави мадридського "Реала". Останні 7 років він провів у складі французького "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний нападник завершив перехід у Королівський клуб. Презентація новачка відбудеться після Євро-2024.

Мбаппе підписав із "Реалом" контракт на 5 років. До столиці Іспанії він переїде в статусі вільного агента. З ігровим номером француз визначиться пізніше.

У минулому сезоні Мбаппе провів 48 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, у яких забив 44 м'ячі та віддав 10 результативних передач. Він оформив чемпіонський дубль з парижанами та став найкращим бомбардиром Ліги 1. Окрім того, нападник уп'яте в кар'єрі став найкращим футболістом року в чемпіонаті Франції.

Хто такий Кіліан Мбаппе

Уродженець столиці Франції, у 14 років потрапив до академії "Монако". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2015/16.

Провів у складі монегасків дві повних кампанії та здобув титул Ліги 1 в сезоні 2016/17. Влітку 2017-го перебрався в "Парі Сен-Жермен" на правах оренди з опцією обов'язкового викупу за 180 млн євро. У рідному місті провів 7 років, завоював 6 титулів чемпіона Франції, 4 Кубка та три Суперкубка Франції, 2 Кубка французької ліги.

У лавах збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, дійшов до фіналу Мундіалю-2022 та виграв Лігу націй 2020/21. Загалом зіграв 77 матчів у складі "триколірних", у яких забив 46 м'ячів.

До слова, раніше "Реал" тріумфував у Лізі чемпіонів після перемоги над "Боруссією" Д.

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