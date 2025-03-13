"Реал" переміг "Атлетіко" в серії пенальті та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів-2024/25, 1/8 фіналу, матч-відповідь

"Атлетіко" – "Реал" – 1:0, по пенальті - 2:4 (перший матч – 1:2)

Гол: Галлахер, 1

Незабитий пенальті: Вінісіус (Р), 70 (вище воріт)

27 секунд вистачило "Атлетіко", щоб відновити рівновагу за підсумками двох ігор. Перша ж атака "матрацників" увінчалася успіхом: простріл Де Пауля с правого флангу намагалися замкнути Сімеоне та Галлахер. Перший проскочив, але трохи торкнувся м'яча, другий буквально заніс "снаряд" у ворота.

Кращого початку для господарів важко було уявити. Проте бігти вперед і розвивати успіх підопічні Дієго Сімеоне не стали. Змагатися с "Реалом" у відкритій грі – справа ризикована. Тому "Атлетіко" відійшов і протягом всього тайму грамотно оборонявся, не допустивши біля своїх воріт жодного небезпечного моменту.

У той же час господарі не забували про контратаки і мали нагоди рахунок подвоїти. Дві непогані можливості мав Альварес, також небезпечно пробивав Лангле.

У другому таймі ситуація розвивалась вже по іншому. У "Атлетіко", схоже, вирішили не доводити справу до овертайму, побачивши можливість дотиснути такий "Реал" у основний час. Господарі вже більше часу стали проводити в атаці и створювали гостроту. Вбивчих моментів не було, але Альварес, Льоренте, Лангле змушували Куртуа попрацювати.

А на 70-й хвилині наступив момент істини. Мбаппе, який мовчав півтора тайми, підхопив м'яч біля центральної лінії промчався в своєму стилі до штрафного господарів, де був збитий партнером по збірній Франції Клеманом. Пенальті!

11-метровий взявся виконувати Вінісіус. Цілив у праву дев'ятку, але направив м'яч сильно вище воріт. Це був фактично єдиний момент для "Реала", але "вершкові" його не використали.

У час, що залишився, гру вів "Атлетіко". Господарі хотіли перемогти, не доводячи справу до додаткового часу. Але "Реал" встояв.

У овертаймі "Атлетіко" міг повторити подвиг основного часу – забити на першій хвилині. Голкіпер Облак вибив м'яч прямо на Корреа. Аргентинець пішов на ворота, міг пробити сам, але вирішив прострілити на Серлота. Норвежець цього пасу не очікував.

Як виявилось, це було все гостре, що змогли створити футболісти обох команд за півгодини додаткового часу. Рівна боротьба завершилась без голів. Протистояння перейшло в серію пенальті. Там Фортуна була на боці "Реала".