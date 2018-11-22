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"Реал" отказался от идеи приобретения Неймара

Новости » Спорт    22.11.2018 - 14:44
"Реал" отказался от идеи приобретения Неймара
Фото: Неймар (psg.fr)

Причиной такого решения стало возможное недовольство болельщиков

Мадридский "Реал" отказался от идеи покупки нападающего "Пари Сен-Жермена" Неймара. По данным Mundo Deportivo, президент "сливочных" Флорентино Перес пересмотрел свои интересы в отношении 26-летнего бразильца.

Сообщается, что причиной такого решения стало возможное недовольство болельщиков, так как ранее бразильский футболист выступал в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что "Реал" хотел переманить к себе форварда, чтобы тем самым заменить ушедшего в "Ювентус" Криштиану Роналду.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом мира. Действующий контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Напомним, "Барселона" развернула кампанию по возвращению нападающего Неймара из французского клуба.

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