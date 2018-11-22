"Барселона" намерена вернуть нападающего ПСЖ Неймара

Фото: Неймар (psg.fr)

Но выступить инициатором сделки должен сам бразилец

"Барселона" развернула кампанию по возвращению нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара из французского клуба. Об этом утверждают источники Goal в каталонском клубе.

В недавнем публичном комментраии спортивный директор каталонского клуба Пеп Сегура не исключил возвращение бразильца, но полагает, что он сам должен выступить инициатором сделки. Этот шаг смягчил бы позицию сторон за столом переговоров.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом мира. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в составе команды, в которых забил 28 мячей. Вместе с парижанами Неймар выиграл все французские трофеи за год.