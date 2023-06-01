ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Реал" опинився на порозі втрати лідера команди

Новость на русском →
Мадрид, Четвер 01 червня 2023 17:59
"Реал" опинився на порозі втрати лідера команди Фото: Карім Бензема провів у чемпіонаті Іспанії 14 років (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нинішній сезон у складі мадридського "Реала", вочевидь, буде останнім для володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madrid Zone.

Низка авторитетних джерел сповістили про рішення бомбардира покинути "Сантьяго Бернабеу". Інсайд підтвердили видання ESPN і Relevo, а також журналісти Маріо Кортегана, Джанлука Ді Марціо та інші.

Бензема піде з "Реала" після 14-ти сезонів поспіль у вершковій футболці. Останнім у лавах Королівського клубу матчем для француза може стати поєдинок проти "Атлетіка" з Більбао 4 червня. Він матиме нагоду попрощатися з рідними трибунами.

Продовжить кар'єру Бензема нібито в Саудівській Аравії. У послугах голеадора зацікавлений тамтешній "Аль-Іттіхад". Близькосхідний гранд запропонував центрфорварду 100 млн євро рік плюс бонуси.

У складі "Реала" Бензема виграв усі можливі трофеї. Він 4 рази став чемпіоном Іспанії, здобув по 3 Кубка та Суперкубка Іспанії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв 4 Суперкубка УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Вершиною виступів у Мадриді став головний індивідуальний приз світового футболу – "Золотий м'яч" – за підсумками 2022 року.

До слова, українець Лунін може змінити "Реал" на "Селтік" у літнє трансферне вікно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Чемпіонат Іспанії
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють