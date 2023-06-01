"Реал" оказался на пороге потери лидера команды

Нынешний сезон в составе мадридского "Реала", по всей видимости, будет последним для обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Madrid Zone .

Ряд авторитетных источников известили о решении бомбардира покинуть "Сантьяго Бернабеу". Инсайд подтвердили издания ESPN и Relevo, а также журналисты Марио Кортегана, Джанлука Ди Марцио и другие.

Бензема уйдет из "Реала" после 14-ти сезонов подряд в сливочной футболке. Последним в рядах Королевского клуба матчем для француза может стать поединок против "Атлетика" из Бильбао 4 июня. У него будет возможность проститься с родными трибунами.

Продолжит карьеру Бензема якобы в Саудовской Аравии. В услугах голеадора заинтересован местный "Аль-Иттихад". Ближневосточный гранд предложил центрфорварду 100 млн евро в год плюс бонусы.

В составе "Реала" Бензема выиграл все возможные трофеи. Он 4 раза стал чемпионом Испании, завоевал по 3 Кубка и Суперкубка Испании, 5 раз триумфовал в Лиге чемпионов, выиграл 4 Суперкубка УЕФА и пять раз победил на Клубном чемпионате мира. Вершиной выступлений в Мадриде стал главный индивидуальный приз мирового футбола – "Золотой мяч" – по итогам 2022 года.