"Реал" оказался сильнее "Барселоны" в "Эль-Классико" и возглавил Ла-Лигу

Уже со старта матча "Реал" вышел впередю На 13-й минуте Бензема пятой переправил мяч в сетку ворота Тер Штегена - 1:0.

Спустя еще 15 минут мадридцы счет в матче удвоили. Отличился Кроос, удар которого со штрафного немного подкоректировал Дест - 2:0.

До конца первой половины "Реал" мог забить и третий гол, но удар Васкеса приняла на себя штанга. При этом и "Барса" на последних минутах могла отквитать один гол - Месси со штрафного угодил в каркас ворот Куртуа.

Во второй половине "блаугранас" один мяч таки отыграли. На 60-й минуте отличился Мингеса после прострела с фланга от Альбы -2:1.

В конце матча удаление заработал защитник "Барсы" Мингеса - он заработал вторую желтую, прыгнув в ноги Каземиро.

На последней минуте "Барселона" могла расчитывать на гол, но удар Мориба принял на себя каркас ворот "Реала", а добивание Тер Штегена, который также пошел в атаку на финальный штурм, оказался выше ворот.

В итоге победа "Реала", которая позволила "сливочным" временно возглавить турнирную таблицу Ли-Лигу. У "сливочных" после 30 туров 66 очков. Столько же у другого мадридского клуба - "Атлетико", который завтра сыграет с "Бетисом". У "Барселоны" 65 очков и третье место.