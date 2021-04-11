"Реал" оказался сильнее "Барселоны" в "Эль-Классико" и возглавил Ла-Лигу

Мдридский "Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Классико. После победы "сливочные" возглавили турнирную таблицу Ла-Лиги.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Уже со старта матча "Реал" вышел впередю На 13-й минуте Бензема пятой переправил мяч в сетку ворота Тер Штегена - 1:0.
Спустя еще 15 минут мадридцы счет в матче удвоили. Отличился Кроос, удар которого со штрафного немного подкоректировал Дест - 2:0.
До конца первой половины "Реал" мог забить и третий гол, но удар Васкеса приняла на себя штанга. При этом и "Барса" на последних минутах могла отквитать один гол - Месси со штрафного угодил в каркас ворот Куртуа.
Во второй половине "блаугранас" один мяч таки отыграли. На 60-й минуте отличился Мингеса после прострела с фланга от Альбы -2:1.
В конце матча удаление заработал защитник "Барсы" Мингеса - он заработал вторую желтую, прыгнув в ноги Каземиро.
На последней минуте "Барселона" могла расчитывать на гол, но удар Мориба принял на себя каркас ворот "Реала", а добивание Тер Штегена, который также пошел в атаку на финальный штурм, оказался выше ворот.
В итоге победа "Реала", которая позволила "сливочным" временно возглавить турнирную таблицу Ли-Лигу. У "сливочных" после 30 туров 66 очков. Столько же у другого мадридского клуба - "Атлетико", который завтра сыграет с "Бетисом". У "Барселоны" 65 очков и третье место.
Напомним, на прошлой неделе в Испании определился победитель прошлогоднего Кубка страны. Им стал "Реал Сосьедад", который в финале обьграл "Атлетик" из Бильбао.