"Реал" виявився сильнішим за "Барселону" в "Ель-Класіко" й очолив Ла-Лігу

Вже зі старту матчу "Реал" вийшов вперед На 13-й хвилині Бензема п'ятою переправив м'яч в сітку ворота Тер Штегена - 1: 0.

Ще через 15 хвилин мадридці рахунок в матчі подвоїли. Відзначився Кроос, удар якого зі штрафного трохи підкоригував десть - 2: 0.

До кінця першої половини "Реал" міг забити і третій гол, але удар Васкеса прийняла на себе штанга. При цьому і "Барса" на останніх хвилинах могла відіграти один гол - Мессі зі штрафного влучив у каркас воріт Куртуа.

У другій половині "блаугранас" один м'яч таки відіграли. На 60-й хвилині відзначився Мінгеса після прострілу з флангу від Альби -2:1.

В кінці матчу вилучення заробив захисник "Барси" Мінгеса - він заробив другу жовту, стрибнувши в ноги Каземіро.

На останній хвилині "Барселона" могла розраховувати на гол, але удар Моріба прийняв на себе каркас воріт "Реала", а добивання Тер Штегена, який також пішов в атаку на фінальний штурм, виявився вище воріт.

У підсумку перемога "Реала", яка дозволила "вершковим" тимчасово очолити турнірну таблицю Лі-Лігу. У "вершкових" після 30 турів 66 очок. Стільки ж у іншого мадридського клубу - "Атлетіко", який завтра зіграє з "Бетісом". У "Барселони" 65 очок і третє місце.