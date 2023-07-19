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"Реал" оголосив склад на американське турне: відома доля Луніна

Фото: Андрій Лунін отримав новий шанс у "Реалі" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб мадридського "Реала" визначився з переліком футболістів, які поїдуть на етап передсезонної підготовки в Сполучених Штатах. Українець Андрій Лунін потрапив у список обраних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Карло Анчелотті взяв до США 25 виконавців. Воротар збірної України конкуруватиме за місце між стійками зі ще трьома голкіперами.

Лунін, найімовірніше, матиме роль резервіста основного стража воріт Тібо Куртуа. Також за океан полетять юні вихованці Дієго Пінейро та Фран Гонсалес. Там "вершкові" зіграють низку спарингів – проти "Мілана", МЮ, "Барселони" та "Ювентуса".

До списку Анчелотті також потрапили і літні новачки "Реала". Разом із англійцем Беллінгемом шанс зарекомендувати себе перед тренерським штабом матимуть оборонець Фран Гарсія, хавбек Гюлер, форвард Хоселу, а також півзахисник Діас. Останній провів два сезони в "Мілані" на правах оренди.

У сезоні 2022/23 Лунін провів 12 матчів за "Реал" у всіх турнірах, у яких пропустив 13 м'ячів. Чотири поєдинки воротар відіграв "на нуль". Раніше він на правах оренди виступав за "Леганес" та "Ов'єдо".

До слова, раніше "Реал" придбав турка Гюлера з "Фенербахче" перед носом "Барселони.

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РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій Лунін