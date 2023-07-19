"Реал" объявил состав на американское турне: известна судьба Лунина

Карло Анчелотти взял в США 25 исполнителей. Вратарь сборной Украины будет конкурировать за место между штангами с еще тремя голкиперами.

Лунин, вероятнее всего, будет играть роль резервиста основного стража ворот Тибо Куртуа. Также за океан полетят юные питомцы Диего Пинейро и Фран Гонсалес. Там "сливочные" сыграют ряд спаррингов - против "Милана", МЮ, "Барселоны" и "Ювентуса".

В список Анчелотти также попали и пожилые новички "Реала". Вместе с англичанином Беллингемом шанс зарекомендовать себя перед тренерским штабом получат защитник Фран Гарсия, хавбек Гюллер, форвард Хоселу, а также полузащитник Диас. Последний провел два сезона в Милане на правах аренды.

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". Ранее он на правах аренды выступал за "Леганес" и "Овьедо".