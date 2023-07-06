"Реал" оформив трансфер перлини збірної Туреччини перед носом "Барселони"

"Вершкові" продовжили курс на підписання талановитих виконавців із різних куточків планети. У чемпіонат Іспанії переїхав 18-річний турецький хавбек.

Гюлер підпише з "Реалом" контракт на 6 років. Презентація новачка на "Бернабеу" призначена на 7 липня. Опісля юний турок поспілкується з медіа. Трансфер Гюлера коштував мадридцям орієнтовно 20 млн євро.

"Реал" забрав хавбека з-під носа "Барселони". Каталонці кілька місяців вели Гюлера, але домовитися про перехід так і не зуміли. У контракті Гюлера з "Фенербахче" була клаусула в розмірі 17,5 млн євро, але мадридці погодилися заплатити трохи більше, щоб закрити трансфер.

Хто такий Арда Гюлер

Уродженець Анкари, виховувався у структурі "Генчлербірлігі". До академії "Фенербахче" потрапив у 14 років.

Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2021/22. Загалом провів у першій команді "жовтих канарок" 51 матч, у яких забив 9 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Восени вперше одягнув футболку дорослої збірної Туреччини (4 поєдинки, 1 гол).

Гюлера називають "турецьким Мессі", а кумиром таланта був багаторічний лідер "Фенербахче" Алекс. Окрім позиції під нападниками може виконати роль інвертованого вінгера – правофлангового виконавця з робочою лівою ногою.