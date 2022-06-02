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"Реал" официально переманил защитника из "Челси"

Фото: Антонио Рюдигер (instagram.com/toniruediger)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий защитник Антонио Рюдигер сменил лондонский "Челси" на мадридский "Реал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний центрбек перебрался на "Сантьяго Бернабеу". Он стал первым пожилым новичком "сливочных".

Мадридцы согласовали 4-летний контракт с Рюдигером без пункта пролонгации. Церемония презентации новичка "Реала" состоится 20 июня. В Испанию он переехал в статус свободного агента.

Антонио Рюдигер является воспитанником немецкого "Штутгарта". Последние пять сезонов защитник провел в составе "Челси". С лондонцами он завоевал чемпионство в АПЛ, победил в Лиге чемпионов 2020/21, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ-2021.

К слову, ранее собрали реакции соцсетей на победу сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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