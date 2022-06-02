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"Реал" офіційно переманив оборонця з "Челсі"

Фото: Антоніо Рюдігер (instagram.com/toniruediger)
Автор: Антон Федорців

Німецький оборонець Антоніо Рюдігер змінив лондонський "Челсі" на мадридський "Реал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний центрбек перебрався на "Сантьяго Бернабеу". Він став першим літнім новачком "вершкових".

Мадридці узгодили 4-річний контракт із Рюдігером без пункту пролонгації. Церемонія презентації новачка "Реала" відбудеться 20 червня. До Іспанії він переїхав у статусі вільного агента.

Антоніо Рюдігер є вихованцем німецького "Штутгарта". Останні п'ять сезонів оборонець провів у складі "Челсі". З лондонцями він здобув чемпіонство в АПЛ, переміг у Лізі чемпіонів 2020/21, Лізі Європи, Суперкубку УЄФА та клубному ЧС-2021.

До слова, раніше зібрали реакції соцмереж на перемогу збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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