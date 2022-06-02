"Реал" офіційно переманив оборонця з "Челсі"

Німецький оборонець Антоніо Рюдігер змінив лондонський "Челсі" на мадридський "Реал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
29-річний центрбек перебрався на "Сантьяго Бернабеу". Він став першим літнім новачком "вершкових".
Мадридці узгодили 4-річний контракт із Рюдігером без пункту пролонгації. Церемонія презентації новачка "Реала" відбудеться 20 червня. До Іспанії він переїхав у статусі вільного агента.
Антоніо Рюдігер є вихованцем німецького "Штутгарта". Останні п'ять сезонів оборонець провів у складі "Челсі". З лондонцями він здобув чемпіонство в АПЛ, переміг у Лізі чемпіонів 2020/21, Лізі Європи, Суперкубку УЄФА та клубному ЧС-2021.
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