"Реал" объявил о возвращении Анчелотти на пост тренера

Контракт Анчелотти рассчитан на три сезона. По информации СМИ, в Мадриде он будет зарабатывать около 6 миллионов евро в год.

До сегодня Анчелотти был главным тренером английского "Эвертона". Клубы согласовали сумму компенсации за отъезд тренера в Мадрид.

Анчелотти был тренером "Реала" в 2013-15 годах. С ним мадридцы выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2013/14, Суперкубок УЕФА-2014, а также Кубок Испании-2013/14 и клубный чемпионат мира в 2014 году.

"Бланкос" завершили сезон на 2-м месте в чемпионате Испании, уступив борьбу за чемпионство соседям из "Атлетико". В Лиге чемпионов Реал вылетел в полуфинале, уступив "Манчестер Сити".