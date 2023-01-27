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"Реал" обіграв "Атлетіко" в додатковий час дербі у чвертьфіналі Кубка Іспанії

Фото: "Реал" і "Атлетіко" подарували голи, овертайм і вилучення (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорців

Мадридське дербі в 1/4 фіналу Копа дель Рей завершилося перемогою "Реала" над заклятими опонентами з "Атлетіко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Копа дель Рей, 1/4 фіналу

"Реал" – "Атлетіко" – 3:1 (у додатковий час)

Голи: Родріго, 79, Бензема, 104, Вінісіус, 120+1 – Мората, 19

Вилучення: Савіч, 99 (А, друга жовта картка)

"Матрацники" повели в рахунку на 19-й хвилині. Гостям вдалася хрестоматійна атака. Коке передачею з глибини кинув у прорив Моліну, той прострілив уздовж воріт, а Мората холоднокровно переправив м'яч у сітку з кількох метрів.

"Вершкові" могли зрівняти ще до перерви, коли Мілітао неточно пробив головою після стандарту. На старті ж другої половини Бензема не зміг замкнути простріл Начо. А постріл французького форварда в ближній кут із меж штрафного парирував Облак.

Мав моменти й "Атлетіко". Грізманн перевірив пильність Куртуа ударом у воротарський кут зі стандарту. Натомість Вітсель ледь не пробив у площину воріт у падінні через себе після накидання Де Пауля. Та все ж забив "Реал".

На 79-й хвилині справжній шедевр виконав Родріго. Бразилець отримав передачу Модріча, втік від одного опонента, далі обіграв Ермосо та з меж штрафного майданчика технічно пробив низом повз Облака – 1:1 і додатковий час.

Дотиснули сусідів "вершкові" щойно опинилися в більшості. Савіч за три хвилини примудрився отримати два "гірчичники" та пішов відпочивати достроково. Натомість "Реал" якісно розіграв зайвого – Асенсіо прорвався до лінії поля та прострілив у воротарський, де м'яч від Вінісіуса відскочив до Бензема, і нападаник влучно пробив у дотик.

Добив "Атлетіко" Вінісіус. В останній атаці "галактікос" він влаштував слалом на чужій половині, який увінчав класним пострілом у кут – 3:1 у підсумку. "Реал" приєднався до "Барселони", "Осасуни" та "Атлетіка" з Більбао в півфіналі Кубка Іспанії.

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