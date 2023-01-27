"Реал" обыграл "Атлетико" в дополнительное время дерби в четвертьфинале Кубка Испании

Испания, Копа дель Рей, 1/4 финала

"Реал" – "Атлетико" – 3:1 (в дополнительное время)

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 – Мората, 19

Удаление: Савич, 99 (А, вторая желтая карточка)

"Матрацники" повели в счете на 19-й минуте. Гостям удалась хрестоматийная атака. Коке передачей из глубины бросил в прорыв Молину, тот прострелил вдоль ворот, а Мората хладнокровно переправил мяч в сетку с нескольких метров.

"Сливочные" могли сравнять еще до перерыва, когда Милитао неточно пробил головой после стандарта. На старте же второй половины Бензема не смог замкнуть прострел Начо. А выстрел французского форварда в ближний угол из пределов штрафной парировал Облак.

Были моменты и "Атлетико". Гризманн проверил бдительность Куртуа ударом во вратарский угол со стандарта. В свою очередь Витсель едва не пробил в створ ворот в падении через себя после наброса Де Пауля. Но все же забил "Реал".

На 79-й минуте настоящий шедевр исполнил Родриго. Бразилец получил передачу Модрича, сбежал от одного оппонента, затем обыграл Эрмосо и из пределов штрафной технично пробил низом мимо Облака – 1:1 и дополнительное время.

Дожали соседей "сливочные" как только оказались в большинстве. Савич в течение трех минут умудрился получить два "горчичника" и ушел отдыхать досрочно. "Реал" качественно разыграл лишнего – Асенсио прорвался к лицевой и прострелил во вратарскую, где мяч от Винисиуса отскочил к Бензема, и нападающий метко пробил в касание.

Добил "Атлетико" Винисиус. В последней атаке "галактикос" он устроил слалом на чужой половине, увенчавшийся классным выстрелом в угол – 3:1 в итоге. "Реал" присоединился к "Барселоне", "Осасуне" и "Атлетику" из Бильбао в полуфинале Кубка Испании.