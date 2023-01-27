RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Реал" обыграл "Атлетико" в дополнительное время дерби в четвертьфинале Кубка Испании

Фото: "Реал" и "Атлетико" подарили голы, овертайм и удаление (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорцив

Мадридское дерби в 1/4 финала Копа дель Рей завершилось победой "Реала" над заклятыми оппонентами из "Атлетико".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Копа дель Рей, 1/4 финала

"Реал" – "Атлетико" – 3:1 (в дополнительное время)

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 – Мората, 19

Удаление: Савич, 99 (А, вторая желтая карточка)

"Матрацники" повели в счете на 19-й минуте. Гостям удалась хрестоматийная атака. Коке передачей из глубины бросил в прорыв Молину, тот прострелил вдоль ворот, а Мората хладнокровно переправил мяч в сетку с нескольких метров.

"Сливочные" могли сравнять еще до перерыва, когда Милитао неточно пробил головой после стандарта. На старте же второй половины Бензема не смог замкнуть прострел Начо. А выстрел французского форварда в ближний угол из пределов штрафной парировал Облак.

Были моменты и "Атлетико". Гризманн проверил бдительность Куртуа ударом во вратарский угол со стандарта. В свою очередь Витсель едва не пробил в створ ворот в падении через себя после наброса Де Пауля. Но все же забил "Реал".

На 79-й минуте настоящий шедевр исполнил Родриго. Бразилец получил передачу Модрича, сбежал от одного оппонента, затем обыграл Эрмосо и из пределов штрафной технично пробил низом мимо Облака – 1:1 и дополнительное время.

Дожали соседей "сливочные" как только оказались в большинстве. Савич в течение трех минут умудрился получить два "горчичника" и ушел отдыхать досрочно. "Реал" качественно разыграл лишнего – Асенсио прорвался к лицевой и прострелил во вратарскую, где мяч от Винисиуса отскочил к Бензема, и нападающий метко пробил в касание.

Добил "Атлетико" Винисиус. В последней атаке "галактикос" он устроил слалом на чужой половине, увенчавшийся классным выстрелом в угол – 3:1 в итоге. "Реал" присоединился к "Барселоне", "Осасуне" и "Атлетику" из Бильбао в полуфинале Кубка Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АтлетикоРеал