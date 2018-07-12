"Реал" намерен купить двух игроков на замену Роналду

Клуб находится в поисках замены

Мадридский "Реал" находится в поисках замены нападающего Криштиану Роналду, который перешел в туринский "Ювентус". Как утверждает Cope, руководство "сливочных" осознает, что заменить португальца одним игроком будет невозможно.

Теперь целью "Реала" является приобретение двух футболистов: суперзвезды, способной заменить оставленное Роналду место в медиапространстве, и центрального нападающего, который сможет показывать аналогичную результативность.

Ранее СМИ сообщали, что "Реал" сделал крупные предложения "Пари Сен-Жермен" по форвардам Неймару и Килиану Мбаппе, однако в обоих случаях "сливочные" официально опровергали эту информацию.

Напомним, нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн может продолжить карьеру в мадридском "Реале" и заменить в нем лидера атаки Криштиану Роналду.