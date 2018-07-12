"Реал" має намір купити двох гравців на заміну Роналду

Клуб перебуває у пошуках заміни

Мадридський "Реал" знаходиться в пошуках заміни нападника Кріштіану Роналду, який перейшов у туринський "Ювентус". Як стверджує Cope, керівництво "вершкових" усвідомлює, що замінити португальця одним гравцем буде неможливо.

Тепер метою "Реала" є придбання двох футболістів: суперзірки, здатної замінити залишене Роналду місце в медіа-просторі, і центрального нападаючого, який зможе показувати аналогічну результативність.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Реал" зробив великі пропозиції "Парі Сен-Жермен" по форвардам Неймара і Кіліаном Мбаппе, проте в обох випадках "вершкові" офіційно спростовували цю інформацію.

Нагадаємо, нападник "Тоттенхема" і збірної Англії Гарі Кейн може продовжити кар'єру в мадридському "Реалі" і замінити в ньому лідера атаки Кріштіану Роналду.