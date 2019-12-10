"Реал" намерен досрочно вернуть Лунина из аренды

Мадридский "Реал" намерен расторгнуть арендное соглашение с "Вальядолидом" касательно украинского голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает AS.

Мадридцы всерьез рассматривают вариант с возвращением 20-летнего футболиста в январе. В соглашении между клубами нет пункта, по которому "Вальядолид" мог бы заблокировать это решение.

"Сливочные" недовольны тем, что украинский футболист не провел ни одного матча за клуб, который арендовал его. В нынешнем сезоне во всех играх за "Вальядолид" выходил Хорди Масип.

Тем не менее, многое будет зависеть от того, сможет ли "Реал" найти Лунину клуб, в котором он будет получать стабильную игровую практику. Руководство мадридской команды опасается, что в январе крайне сложно влиться в коллектив посреди сезона.

В прошлом сезоне Лунин был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Летом Андрей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира.

Украинец занял пятое место в голосовании за лучшего молодого игрока 2019 года по версии France Football. Также он претендовал на звание лучшего игрока года среди европейских футболистов до 21 года Golden Boy-2019. Лунин прекратил борьбу за награду, остановившись на достижении топ-20.