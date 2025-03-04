"Реал" у мадридському дербі переграв "Атлетіко" в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів-2024/25, 1/8 фіналу, перший матч

"Реал" – "Атлетіко" – 2:1

Голи: Родріго, 4, Діас, 55 – Альварес, 32

Початок матчу однозначно був за "Реалом", який швидко відкрив рахунок зусиллями Родріго і одразу ж міг заробити пенальті. Суперечливий епізод у штрафному "Атлетіко" виник знову ж таки за участю Родріго, проте арбітр – досвідчений француз Клеман Тюрпен на "точку" не вказав.

Гості після явного провалу на старті гри, потім, нехай і насилу, але прийшли до тями. В атаці "матрацники" мало що спорудили і здебільшого володіли м'ячем без загострення. Але за допомогою індивідуальної майстерності Альвареса рахунок все ж зрівняли. На перерву суперники пішли за рівноваги – 1:1.

Другий тайм також стартував з атак "вершкових", які швидко забили другий м'яч. Гол-красень поклав Діас, який у штрафному розгойдав Хіменеса хибними рухами, пішов потім праворуч від Барріоса і майже з лінії воротарського закотив м'яч під праву штангу.

"Атлетіко" намагався відігратися. Дієго Сімеоне протягом десяти хвилин кинув у бій п'ятьох свіжих виконавців, майже повністю оновивши лінію атаки. Проте навіть більш-менш гострих моментів "матрацникам" біля воріт Куртуа створити не вдалось. У підсумку мінімальна перемога підопічних Карло Анчелотті – 2:1.

Таким чином доля протистояння визначиться в матчі-відповіді. Він відбудеться 12 березня на іншому мадридському стадіоні, домашній арені "Атлетіко" – "Метрополітано".