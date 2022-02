Миколенко будет работать с еще одной легендой "Челси". Он был примером на позиции украинца

Бывший защитник сборной Англии присоединился к штабу Фрэнка Лэмпарда, состоящего из помощников менеджера Джо Эдвардса и Дункана Фергюсона, тренера первой команды Пола Клемента, тренера первой команды и руководителя команды Криса Джонса и тренера вратарей Алана Келли.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC