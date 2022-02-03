Миколенко будет работать с еще одной легендой "Челси". Он был примером на позиции украинца
В штаб Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне" вошел бывший защитник сборной Англии Эшли Коул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Эвертона".
Бывший защитник сборной Англии присоединился к штабу Фрэнка Лэмпарда, состоящего из помощников менеджера Джо Эдвардса и Дункана Фергюсона, тренера первой команды Пола Клемента, тренера первой команды и руководителя команды Криса Джонса и тренера вратарей Алана Келли.
Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC— Everton (@Everton) February 3, 2022
"Я рад включить Эшли в свою команду. Все знают о его замечательной игровой карьере и том, чего он достиг в игре. Сейчас он уважаемый тренер, который заслужил признание своей работой из сборной Англии U-21. Он принесет большой энтузиазм, игровой опыт и Эшли очень хороший молодой тренер", – сказал Лэмпард.
"Я был в восторге, когда Фрэнк попросил меня присоединиться к нему в "Эвертоне". Это отличная возможность поработать в фантастическом клубе. Он отличный менеджер и руководитель", – заявил Коул.
Следующий свой матч "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, проведет 5 февраля в Кубке Англии против "Брентфорда".
Кто такой Эшли Коул
41-летний английский тренер, выступавший на позиции левого защитника, так же как и Виталий Миколенко.
За время игровой карьеры Коул играл за такие клубы: "Арсенал", "Кристалл Пелес", "Челси", "Рома", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Дерби Каунти".
Выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и трижды чемпионат Англии.
За сборную Англии провел 107 матчей.
После окончания карьеры работал тренером в академии "Челси" и в сборной Англии U-21.
Напомним, что 31 января "Эвертон" назначил легендарного полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером команды.