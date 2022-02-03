Миколенко будет работать с еще одной легендой "Челси". Он был примером на позиции украинца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Эвертона".

Бывший защитник сборной Англии присоединился к штабу Фрэнка Лэмпарда, состоящего из помощников менеджера Джо Эдвардса и Дункана Фергюсона, тренера первой команды Пола Клемента, тренера первой команды и руководителя команды Криса Джонса и тренера вратарей Алана Келли.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC — Everton (@Everton) February 3, 2022

"Я рад включить Эшли в свою команду. Все знают о его замечательной игровой карьере и том, чего он достиг в игре. Сейчас он уважаемый тренер, который заслужил признание своей работой из сборной Англии U-21. Он принесет большой энтузиазм, игровой опыт и Эшли очень хороший молодой тренер", – сказал Лэмпард.

"Я был в восторге, когда Фрэнк попросил меня присоединиться к нему в "Эвертоне". Это отличная возможность поработать в фантастическом клубе. Он отличный менеджер и руководитель", – заявил Коул.

Следующий свой матч "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, проведет 5 февраля в Кубке Англии против "Брентфорда".

Кто такой Эшли Коул

41-летний английский тренер, выступавший на позиции левого защитника, так же как и Виталий Миколенко.

За время игровой карьеры Коул играл за такие клубы: "Арсенал", "Кристалл Пелес", "Челси", "Рома", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Дерби Каунти".

Выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и трижды чемпионат Англии.

За сборную Англии провел 107 матчей.

После окончания карьеры работал тренером в академии "Челси" и в сборной Англии U-21.