Реал - Ливерпуль 3-1: видео голов и обзор матча

Мадридский клуб выигрывает Лигу чемпионов третий раз подряд

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов финального матча Лиги чемпионов между между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

Дубль вышедшего на замену Гарета Бейла помог "Реалу" обыграть "Ливерпуль" со счетом 3:1 в финале Лиги чемпионов УЕФА и в 13 раз и в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов.

Счет же "Реал" открыл на 51 минуте при весьма курьезных обстоятельствах. Лорис Кариус пытался рукой ввести мяч в игру, однако отправил его точно на ногу Кариму Бензема, и француз не преминул поразить пустые ворота.

Незадолго до этого удар Иско приняла на себя перекладина. "Ливерпуль" заметно сник после травмы Мохамеда Салаха на 25 минуте, но все-таки нашел в себе силы восстановить паритет. После подачи углового Деян Ловрен выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Садьо Мане, который пробил Кейлора Наваса.

Первый гол Бейла любители футбола запомнят надолго. Марсело сделал навес с левого фланга, а Гарет, находившийся в 20 метрах от ворот, завис в воздухе и ударом через себя направил мяч в сетку.

За семь минут до конца валлиец сделал дубль - он издали пробил по воротам, и Кариус в достаточно безобидной ситуации пропустил мяч в сетку. Бейл мог оформить и хет-трик, но к тому моменту судьба финала уже была предрешена.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Главное сегодня - наше общее достижение, игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно. Нет слов, которые могли бы описать происходящее. Самое прекрасное в этой команде - у нее нет потолка. Она голодна до новых побед, что вновь доказала сегодня".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Поздравляю "Реал" с победой. Я не в порядке. Совсем наоборот. Но стараюсь сохранять профессионализм. Мои чувства сейчас не так важны. Я уже проигрывал важные матчи прежде и смогу справиться с разочарованием. Но сейчас все мы испытываем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных. Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста".