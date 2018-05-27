Реал - Ліверпуль 3-1: відео голів та огляд матчу

Мадридський клуб виграє Лігу чемпіонів втретє поспіль

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів фінального матчу Ліги чемпіонів між між іспанським "Реалом" і англійським "Ліверпулем".

Дубль Гарета Бейла, який вийшов на заміну, допоміг "Реалу" обіграти "Ліверпуль" з рахунком 3:1 у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА і в 13 разів і в третій раз поспіль виграти Лігу чемпіонів.

Рахунок же "Реал" відкрив на 51 хвилині при вельми курйозних обставинах. Лоріс Каріус намагався рукою ввести м'яч в гру, проте відправив його точно на ногу Каріму Бензема, і француз не забув вразити порожні ворота.

Незадовго до цього удар Іско прийняла на себе поперечина. "Ліверпуль" помітно знітився після травми Мохамеда Салаха на 25 хвилині, але все-таки знайшов у собі сили відновити паритет. Після подачі кутового Деян Ловрен виграв верхову боротьбу і зробив знижку на Садьо Мане, який пробив Кейлор Наваса.

Перший гол Бейла любителі футболу запам'ятають надовго. Марсело зробив навіс з лівого флангу, а Гарет, який перебував в 20 метрах від воріт, завис в повітрі і ударом через себе направив м'яч у сітку.

За сім хвилин до кінця валлієць зробив дубль - він здалеку пробив по воротах, і Каріус в досить простій ситуації пропустив м'яч у сітку. Бейл міг оформити і хет-трик, але до того моменту доля фіналу вже була вирішена.

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан: "Головне сьогодні - наше спільне досягнення, гравці заслуговують найдобріших слів. Повірте, зробити таке вкрай складно. Немає слів, які могли б описати те, що відбувається. Найпрекрасніше в цій команді - у неї немає стелі. Вона голодна до нових перемог, що знову довела сьогодні".

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп: "Вітаю "Реал" з перемогою. Я не в порядку. Зовсім навпаки. Але намагаюся зберігати професіоналізм. Мої почуття зараз не так важливі. Я вже програвав важливі матчі перш і зможу впоратися з розчаруванням. Але зараз всі ми відчуваємо жахливі почуття. Дорога додому буде не з приємних. ми не змогли виграти фінал і втратили дуже важливого футболіста".