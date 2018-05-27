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Реал - Ліверпуль 3-1: відео голів та огляд матчу

НовиниФінал Ліги чемпіонів    27.05.2018 - 08:08
Фото: "Реал" - "Ліверпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: "Реал" - "Ліверпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

Мадридський клуб виграє Лігу чемпіонів втретє поспіль

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів фінального матчу Ліги чемпіонів між між іспанським "Реалом" і англійським "Ліверпулем".

 

Дубль Гарета Бейла, який вийшов на заміну, допоміг "Реалу" обіграти "Ліверпуль" з рахунком 3:1 у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА і в 13 разів і в третій раз поспіль виграти Лігу чемпіонів.

Рахунок же "Реал" відкрив на 51 хвилині при вельми курйозних обставинах. Лоріс Каріус намагався рукою ввести м'яч в гру, проте відправив його точно на ногу Каріму Бензема, і француз не забув вразити порожні ворота.

Незадовго до цього удар Іско прийняла на себе поперечина. "Ліверпуль" помітно знітився після травми Мохамеда Салаха на 25 хвилині, але все-таки знайшов у собі сили відновити паритет. Після подачі кутового Деян Ловрен виграв верхову боротьбу і зробив знижку на Садьо Мане, який пробив Кейлор Наваса.

Перший гол Бейла любителі футболу запам'ятають надовго. Марсело зробив навіс з лівого флангу, а Гарет, який перебував в 20 метрах від воріт, завис в повітрі і ударом через себе направив м'яч у сітку.

За сім хвилин до кінця валлієць зробив дубль - він здалеку пробив по воротах, і Каріус в досить простій ситуації пропустив м'яч у сітку. Бейл міг оформити і хет-трик, але до того моменту доля фіналу вже була вирішена.

 

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан: "Головне сьогодні - наше спільне досягнення, гравці заслуговують найдобріших слів. Повірте, зробити таке вкрай складно. Немає слів, які могли б описати те, що відбувається. Найпрекрасніше в цій команді - у неї немає стелі. Вона голодна до нових перемог, що знову довела сьогодні".

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп: "Вітаю "Реал" з перемогою. Я не в порядку. Зовсім навпаки. Але намагаюся зберігати професіоналізм. Мої почуття зараз не так важливі. Я вже програвав важливі матчі перш і зможу впоратися з розчаруванням. Але зараз всі ми відчуваємо жахливі почуття. Дорога додому буде не з приємних. ми не змогли виграти фінал і втратили дуже важливого футболіста".

"Реал" тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів Реал - Ліверпуль: онлайн трансляція (рахунок 3:1)
Теги публікації: Ливерпуль, Реал, видео, финал, Фінал Ліги чемпіонів, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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